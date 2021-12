Feuer nach Lötarbeiten - Haus in Sehnde zerstört Stand: 30.12.2021 11:36 Uhr Zunächst geriet die Dämmung in Brand, dann stand das komplette Haus in Flammen - in Sehnde (Region Hannover) ist nach Lötarbeiten ein Schaden in Höhe von geschätzt 500.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist das Haus im Ortsteil Rethmar bereits am Dienstag zerstört worden. Demnach waren bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Handwerker im Alter von 23 und 29 Jahren mit Lötarbeiten an den Heizungsrohren im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses beschäftigt. Bei diesen Arbeiten geriet demnach die Dämmung des Daches am Vormittag in Brand.

Familie unter Schock

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, konnte aber nach eigenen Angaben nicht verhindern, dass das Feuer auf das komplette Haus übergriff. Die Flammen fraßen sich rasant durch Holzdecken und -träger. Schließlich riss die Feuerwehr das Gebäude ein, um besser löschen zu können und umliegende Häuser zu schützen. Verletzt wurde niemand, die vierköpfige Familie steht unter Schock. Nun wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 30.12.2021 | 13:30 Uhr