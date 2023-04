Stand: 11.04.2023 06:50 Uhr Feuer mit einem Toten in Hannover: Experten suchen nach Ursache

Nach einem Feuer mit einem Toten in Hannover suchen Brandermittler der Polizei ab heute vor Ort nach der Ursache. Feuerwehrleute hatten in der Nacht zu Ostersonntag einen 85 Jahre alten Mann tot in seiner brennenden Wohnung im Stadtteil Linden-Nord gefunden. Neben der Brandursache sei auch die genaue Todesursache noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Ein Anwohner hatte den Brand in dem fünfstöckigen Gebäude gemeldet. Mehrere Zimmer in der Wohnung wurden durch das Feuer zerstört.

Weitere Informationen Brand in Mehrfamilienhaus in Hannover - Feuerwehr findet Toten Das Feuer war in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. (09.04.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.04.2023 | 08:30 Uhr