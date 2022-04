Stand: 18.04.2022 11:45 Uhr Feuer in der Küche - Vater und drei Kinder im Krankenhaus

In einer Wohnung in Hannover-Waldhausen ist am Ostersonntag heißes Fett in einem Topf in Brand geraten. Wie die Feuerwehr mitteilte, griff das Feuer auf die Dunstabzugshaube über. Ein 58-jähriger Mann, seine 13 und 16 Jahre alten Töchter und der 19-jährige Sohn wurden laut Polizei wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Als die Feuerwehr eintraf, hatte der Vater den Topf den Angaben zufolge schon vom Herd genommen und in die Spüle gestellt. Der Brand war fast erloschen. Der Rauch hatte sich allerdings im gesamten Reihenhaus verteilt. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf etwa 5.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.04.2022 | 11:00 Uhr