Feuer in der JVA Sehnde - ein Häftling leicht verletzt

Ein Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Sehnde (Region Hannover) hat am Sonnabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Am Vormittag hatten JVA-Mitarbeitende eine starke Rauchentwicklung in einem der Hafträume bemerkt. Sie brachten einen 52 Jahre alten Insassen in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Die Ortsfeuerwehren Ilten und Sehnde konnten ein Übergreifen des Feuers auf den weiteren Gefängnistrakt verhindern. Der 52-Jährige erlitt nach Angaben der Feuerwehr eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlung der Brandursache aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.05.2021 | 07:30 Uhr