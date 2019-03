Stand: 31.03.2019 13:41 Uhr

Feuer in Stadthagen: Ein Toter, viele Verletzte

Innerhalb weniger Stunden hat es am Sonntagmorgen zweimal in Wohnhäusern in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) gebrannt. Ein Mann starb, mehr als 20 weitere Menschen wurden laut Polizei verletzt. Darunter waren sowohl Bewohner als auch Helfer. Auf einen Zusammenhang zwischen beiden Feuern gebe es bisher keine Hinweise, hieß es zunächst von der Polizei. Die Ursachen für die Brände würden nun ermittelt.

Brände in Stadthagen: Ein Toter, viele Verletzte 31.03.2019 10:45 Uhr In der Nacht zu Sonntag haben in Stadthagen zwei Mehrfamilienhäuser gebrannt. Dabei ist ein Mann ums Leben gekommen. Insgesamt wurden 23 Menschen bei den Bränden verletzt.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Polizistin holt Mann aus brennendem Haus

Das erste Feuer brach den Angaben zufolge gegen 3.30 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Altstadt aus. Bei Eintreffen der Rettungskräfte seien die Flammen bereits meterhoch aus den Fenstern geschlagen. Eine 36-jährige Polizistin habe einen schwer verletzten 73-Jährigen aus dem Gebäude retten können. Mehrere Bewohner seien über eine Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet worden. Sechs davon wurden durch den Rauch leicht verletzt, hieß es weiter von der Polizei. Der 73-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Beamtin erlitt bei der Rettungsaktion leichte Verletzungen.

Toter möglicherweise ein Besucher

Auf der Suche nach weiteren Personen hätten Feuerwehrleute den Toten entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann nicht im Haus gemeldet gewesen, möglicherweise habe er Freunde besucht, erklärte ein Sprecher der Polizei. Sieben weitere Menschen erlitten demnach leichte bis schwere Verletzungen.

Videos 01:13 Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz Was passiert, wenn Sie im Notfall die 112 anrufen? Dieses Video erklärt die fünf W-Fragen und was die Feuerwehrleute zwischen Notruf und Einsatz machen. Video (01:13 min)

Stadtalarm bei zweitem Brand

Gegen 7.20 Uhr am Sonntagmorgen ging laut Polizei der zweite Feueralarm in Stadthagen ein. Rund 200 Helfer waren demnach im Einsatz, um den Großbrand in einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Viele Feuerwehrleute und Polizisten seien bereits beim ersten Brand vor Ort gewesen. Weil Stadtalarm ausgelöst wurde, seien alle Feuerwehrleute der Stadt und zwei weitere Drehleitern aus Bückeburg und Bad Nenndorf angefordert worden. Gegen 8.30 Uhr war das Feuer nach Polizeiangaben gelöscht. Die Feuerwehr konnte beginnen, Teile des Daches abzutragen, um versteckte Glutnester zu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.03.2019 | 13:00 Uhr