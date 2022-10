Stand: 01.10.2022 13:41 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus: Ermittler suchen Ursache

Nach einem Zimmerbrand am frühen Freitagabend in der Südstadt von Hannover suchen Brandermittler nach der Ursache des Feuers. Sie sollen auch die Höhe des Schadens schätzen. Der Brand war im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilien- und Bürohauses ausgebrochen. Die Besitzerin alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Als diese mit 15 Fahrzeugen eintraf, hatte sich die Bewohnerin mit ihren beiden Kindern schon in Sicherheit gebracht. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, die Wohnung ist jedoch unbewohnbar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden drei weitere Bewohnende aus dem zweiten Obergeschoss mithilfe sogenannter Fluchthauben über das Treppenhaus ins Freie gerettet. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Feuerwehr das Treppenhaus gelüftet hatte, konnten die Bewohnenden in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.10.2022 | 14:00 Uhr