Stand: 28.06.2021 07:28 Uhr Feuer in Krankenhaus in Bad Eilsen - ein Mensch stirbt

Bei einem Zimmerbrand in der Bückebergklinik in Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zum Montag ein Mensch gestorben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten vorsorglich etwa 160 Menschen aus dem Klinikgebäude, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag mitteilte. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache gegen 4 Uhr in einem Zimmer in der Klinik ausgebrochen. Die Feuerwehrleute fanden im betroffenen Raum eine leblose Person, die trotz Reanimationsmaßnahmen starb. Der Brand wurde gelöscht, so dass kein größerer Gebäudeschaden entstand, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.06.2021 | 07:30 Uhr