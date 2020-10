Stand: 20.10.2020 07:31 Uhr Feuer in Garbsen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen (Region Hannover) prüft die Polizei Zusammenhänge mit einem Brand in der Nähe. Bewohner hatten die Flammen am frühen Montagmorgen im Treppenhaus bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben unbekannte Täter Fußmatten vor den Wohnungstüren im Erdgeschoss mit einer brennbaren Flüssigkeit angezündet. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Erst vor einer Woche hatte es im Treppenhaus eines nahegelegenen Mehrfamilienhauses gebrannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.10.2020 | 06:30 Uhr