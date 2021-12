Stand: 14.12.2021 07:21 Uhr Feuer in Durchgangspassage in Hameln - Wohnungen unbewohnbar

Bei einem Brand in der Hamelner Innenstadt sind in der Nacht mehrere Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Durchgangs-Passage eines Geschäfts- und Wohnkomplexes ausgebrochen. Der Rauch stieg in die darüberliegenden Wohnungen hoch. Acht Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Die Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar, weil die Deckenkonstruktion der Passage einsturzgefährdet sei, so die Polizei. Sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro.

