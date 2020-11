Stand: 10.11.2020 07:11 Uhr Feuer beschädigt Restaurant am Leineufer in Hannover

Bei einem Brand in einem Restaurant in der Altstadt von Hannover ist laut Polizei ein hoher Sachschaden entstanden. Das zweigeschössige Gebäude direkt am Leineufer könne vorläufig nicht mehr genutzt werden, so ein Sprecher. Da das Restaurant momentan wegen des zweiten Corona-Lockdowns nicht geöffnet habe, sei niemand verletzt worden. Passanten hatten den Brand am Abend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Ursache für die Flammen ist noch unklar.

