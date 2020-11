Stand: 18.11.2020 09:45 Uhr Feuer auf Schulgelände in Hannover schnell unter Kontrolle

Auf dem Gelände der Freien Waldorfschule im hannoverschen Stadtteil Bothfeld ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war eine Wetterschutzhütte mit einem Reetdach in Brand geraten. Schüler seien aber nicht gefährdet, weil sich der Brandort auf einem weiträumigen Außengelände der Schule befinde. So war auch der Schulbetrieb nach Angaben der Polizei nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr konnte den Brand am Morgen schnell unter Kontrolle bringen. Wenn die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hat, beginnen die Ermittlung zur Ursache des Brandes.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.11.2020 | 10:30 Uhr