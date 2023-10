Stand: 06.10.2023 12:11 Uhr Festnahme nach Enkeltrick: Seniorin um Hunderttausende Euro betrogen

Polizisten in Hannover haben einen 26-Jährigen festgenommen, der eine 83-Jährige in Baden-Württemberg um mehrere Hunderttausend Euro betrogen haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilten, wurde die 83-Jährige aus dem Raum Göppingen im August Opfer eines Enkeltricks. Sie hatte nach einem Anruf einer Frau, die sich als ihre Enkelin ausgab, damals Geld und Goldmünzen in Höhe eines sechsstelligen Betrages an einen unbekannten Mann gegeben. Das Amtsgericht Ulm hatte Haftbefehl gegen den 26-Jährigen erlassen, er konnte bereits im August in Hannover festgenommen werden. Zu dem Zeitpunkt befand er sich laut Polizei in Begleitung einer 22-jährigen Frau. Die Beamten beschlagnahmten Bargeld und zahlreiche Mobiltelefone. Deren Auswertung dauere an, hieß es. Der Mann sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Die 22-Jährige durfte nach einer Vernehmung wieder gehen.

