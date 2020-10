Stand: 19.10.2020 08:08 Uhr Festnahme in Bad Nenndorf: Polizei vollstreckt Haftbefehl

In Bad Nenndorf im Landkreis Schaumburg hat die Polizei am späten Sonntagabend einen 37-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl mit einer Gefängnisstrafe von acht Monaten vor - er war mehrfach ohne Führerschein Auto gefahren. Wann immer die Polizei bei ihm geklingelt hatte, hatte der Mann so getan, als sei er nicht zu Hause. Diesmal hatte aber ein Nachbar gesehen, dass der Gesuchte tatsächlich zuhause war. Mit einem Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Bückeburg durfte Eingangstür zu seiner Wohnung geöffnet werden. Die Beamten fanden den Mann versteckt hinter der Badezimmertür.

