Stand: 07.10.2021 10:39 Uhr Fehlender Mund-Nasenschutz wird Gesuchtem zum Verhängnis

Die Bundespolizei hat am Mittwoch im Hauptbahnhof Hannover einen Mann festgenommen. Der 61-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht, nachdem er einem Gerichtsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung fern blieb. Bis zu einer erneuten Hauptverhandlung bleibe der Mann vorerst hinter Gittern, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Aufgefallen war der Mann den Einsatzkräften aufgrund eines Verstoßes gegen Corona-Regeln: Weil er ohne den erforderlichen Mund-Nasenschutz durch den Bahnhof gegangen war, wurde er von einer Streife kontrolliert. Die fehlende Maske sei dem 61-Jährigen zum Verhängnis geworden, so ein Bundespolizei-Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.10.2021 | 13:30 Uhr