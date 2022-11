Stand: 04.11.2022 06:43 Uhr Faustschlag und Delle: Streit um Parkplatz in Hameln eskaliert

In der Innenstadt von Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist ein Streit um eine Parklücke eskaliert. Nach Angaben der Polizei beanspruchten Donnerstagnachmittag zwei 54 und 59 Jahre alte Männer den Parkplatz für sich. Der 59-Jährige stand bereits mit seinem Auto in der Lücke, der 54-Jährige schlug ihn daraufhin mit der Faust durch die geöffnete Scheibe ins Gesicht. Der wiederum stieg aus und trat eine Delle in die Autotür seines Kontrahenten. Die alarmierten Beamten konnten den Streit schlichten. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Männer wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

