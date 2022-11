Stand: 24.11.2022 12:03 Uhr Fast 20 Millionen Euro für Neubau an Leibniz Uni Hannover

Die Leibniz Universität Hannover bekommt für rund 19,3 Millionen Euro einen Neubau am Welfengarten. Die Baukosten teilen sich laut Hochschule der Bund und das Land. In dem Neubau sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen untergebracht werden - unter anderem aus den Fächern Philosophie, Soziologie, Volkswirtschaftslehre, Politik- und Rechtswissenschaften. Sie sind bisher auf verschiedene Standorte verteilt. Ziel sei, Kompetenzen zur Wissenschaftsreflexion zu bündeln, um neue Forschungsideen zu entwickeln, Projekte zu bearbeiten und Expertise zusammenfließen zu lassen, erklärte ein Sprecher der Universität. In diesen Tagen starten die Abrissarbeiten auf dem Grundstück in der Nordstadt, ab dem Frühjahr wird gebaut. Fertig sein soll das neue "Forum Wissenschaftsreflexion" im Mai 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.11.2022 | 13:30 Uhr