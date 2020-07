Stand: 29.07.2020 14:03 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Familienstreit: Tochter sticht auf Vater ein

Die Polizei hat nach einem eskalierten Familienstreit in Hildesheim eine Frau festgenommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Beamten hatte sie sich am späten Dienstagabend im Stadtteil Drispenstedt mit ihrem Vater gestritten. Der Konflikt konnte zunächst von einer anderen Person geschlichtet werden. Kurz darauf trafen Vater und Tochter aber erneut aufeinander. Dabei verletzte die Frau den Mann durch mehrere Stiche in den Oberkörper schwer. Er wurde noch in der Nacht in einem Hildesheimer Krankenhaus operiert. Angaben zum Grund der Auseinandersetzung, zur Tatwaffe und zum Alter der Beteiligten machte die Polizei nicht.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.07.2020 | 13:30 Uhr