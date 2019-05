Stand: 28.05.2019 10:20 Uhr

Falschfahrer: 30 Kilometer auf A7 ohne Unfall

Ein 79-Jähriger ist die A7 zwischen Drispenstedt (Landkreis Hildesheim) und Hannover gut 30 Kilometer auf der falschen Seite entlanggefahren. Als es der Polizei schließlich gelang, den Falschfahrer zu stoppen, konnte er sich nach Angaben der Beamten nicht mehr daran erinnern, wie er überhaupt auf die Autobahn gelangt war. Es grenze fast an ein Wunder, dass es zu keinem schweren Unfall gekommen ist, so die Polizei am Dienstag.

Videos 02:28 Hallo Niedersachsen Gefahr im Verkehr: Was tun gegen Geisterfahrer? Hallo Niedersachsen Immer wieder verursachen Geisterfahrer schlimme Unfälle. Was geht in den Köpfen solcher Autofahrer vor? Und wie könnte man diese Irrfahrten künftig effektiver verhindern? Video (02:28 min)

Trotz Blaulicht und Hubschrauber unbeeindruckt

Mehrere Autofahrer hatten in der Nacht zu Dienstag die Leitstelle der Polizei alarmiert und den Falschfahrer gemeldet. Autobahnpolizisten konnten das Fahrzeug schnell ausfindig machen. Sie fuhren - auf der richtigen Fahrbahn - neben dem Falschfahrer Richtung Hannover. Der 79-Jährige aus Nordrhein-Westfalen ließ sich allerdings weder durch das Blaulicht noch durch einen eingesetzten Hubschrauber beeindrucken.

Führerschein sichergestellt

Die Beamten konnten den Senior erst am Autobahnkreuz Hannover-Ost stoppen, nachdem sie dort einen Stau aufgebaut hatten, sodass der Mann anhalten musste. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge geistiger und körperlicher Mängel eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Dann wurde er in die Obhut seiner Angehörigen entlassen.

