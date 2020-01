Stand: 06.01.2020 16:53 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Falsche Polizisten erbeuten Gold von Paketboten

Zwei falsche Polizeibeamte haben am Montag im Landkreis Schaumburg einen Paketzusteller ausgeraubt und dabei ein Kilo Gold erbeutet. "So eine dreiste Masche hatten wir in unserem Bereich noch nicht" sagte der Sprecher der Bad Nenndorfer Polizei, Jürgen Henze, im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Die Unbekannten hätten den 24 Jahre alten Fahrer nahe der A2 bei Lauenau mit einem Bitte-Folgen-Schild auf einen Feldweg gelockt. Dort habe einer der Täter den Fahrer kontrolliert, während sich der Komplize wohl an der Hecktür zu schaffen gemacht habe.

Goldbarren im Wert von rund 42.000 Euro

Das sei alles sehr schnell gegangen und habe nicht länger als drei Minuten gedauert, sagte Henze. Erst als die Täter längst fort gewesen seien, habe der Fahrer die offene Tür und die aufgerissenen Pakete bemerkt. In zwei Paketen seien Goldbarren im Wert von rund 42.000 Euro gewesen, die an einen Händler geliefert werden sollten. Ob die Täter gezielt vorgingen, ist laut Henze noch unklar. Es gebe bislang keine Anzeichen, dass die Unbekannten wussten, dass sich in genau diesen Paketen Gold befand. Um sich gegen Kontrollen von falschen Polizisten zu schützen, rät Henze dazu, sich den Dienstausweis zeigen zu lassen.

Täter waren in schwarzem BMW unterwegs

Die Polizei sucht nun nach den beiden Trickbetrügern, die mit einem schwarzen BMW 5er-Modell unterwegs waren. Einer der beiden Männer soll etwa 1,90 Meter groß und von normaler Statur sein, er habe schwarze Haare und einen Vollbart gehabt und sei mit einer dunklen Jeans und einer dunklen Bomberjacke bekleidet gewesen. Der zweite soll etwa 1,80 Meter groß sein, habe schwarze Haare und einen Dreitagebart gehabt und sei schwarz gekleidet gewesen. Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05723) 946 10 entgegen.

