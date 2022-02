Stand: 23.02.2022 12:53 Uhr Falsche Polizisten bestehlen Autofahrer auf der A7

Falsche Polizisten - mal anders: Zwei vorgebliche Polizeibeamte haben am Dienstag einen Pkw mit Anhänger auf der Autobahn A7 kontrolliert - und dabei offenbar Geld entwendet. Laut Polizei waren die falschen Beamten nahe der Raststätte Hannover Wülferode-Ost in einem silbernen Opel Omega unterwegs. Damit fuhren sie an dem Auto eines 35-Jährigen vorbei, hielten einen scheinbaren Dienstausweis hoch und signalisiertem dem Fahrer, auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Dort gaben sie vor, das Auto nach Drogen durchsuchen zu wollen und fuhren nach ihrer "Inspektion" davon. Erst als es zu spät war, bemerkten der 35-Jährige und sein 50-jähriger Beifahrer, das ein vierstelliger Bargeldbetrag aus dem Auto entwendet wurde. Die Autobahnpolizei Hannover hat Ermittlungen wegen Trickdiebstahls eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.02.2022 | 13:30 Uhr