Stand: 05.05.2023 06:59 Uhr Falsche Handwerker im Landkreis Schaumburg unterwegs

Die Polizei im Landkreis Schaumburg warnt vor falschen Handwerkern. Sie haben zuletzt in Lauenau an der Tür eines Wohnhauses geklingelt. Dort gaben sie sich als Handwerker einer örtlichen Firma aus und boten ihre Dienste an. Für einfache Arbeiten am Dach nahmen sie dann laut Polizei einen völlig überzogenen Preis. Die Polizei rät, sich keine Arbeiten an der Haustür aufdrängen zu lassen. Außerdem sollte man sich immer einen Kostenvoranschlag geben lassen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.05.2023 | 08:30 Uhr