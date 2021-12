Stand: 26.12.2021 14:49 Uhr Falsch abgebogen: Drei Verletzte bei Unfall in Hasperde

Bei einem Unfall im Weserbergland sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein 64 Jahre alter Fahrer am Abend des ersten Weihnachtstags mit seinem Auto von einem Tankstellengelände in Hasperde nach links auf die B217 abgebogen, was an der Stelle allerdings verboten ist. Er übersah laut Polizei ein entgegenkommendes Fahrzeug, sodass beide Pkw zusammenstießen. Der 64-Jährige und die beiden Mitfahrenden des anderen Autos im Alter von 29 und 34 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.12.2021 | 06:00 Uhr