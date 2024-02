Stand: 29.02.2024 16:22 Uhr "Fall erledigt": NDR akzeptiert Entschuldigung der CDU

Bei der Vorstellung des CDU-Grundsatzprogramms in Hannover wurde am Mittwochabend eine Live-Sendung des NDR Formats "Hallo Niedersachsen" von einem CDU-Mitglied unterbrochen. Die Reporterin Katharina Seiler berichtete gerade aus dem Congress Centrum, als ein Mann neben sie trat und nach ihrem Mikrofon griff. "Unsere Reporterin hat von einer Position live geschaltet, die die Organisatoren von der CDU vorgesehen hatten", schrieb Thorsten Hapke, Chefredakteur beim NDR Niedersachsen, bei "X". "Trotzdem fühlte sich eine Gruppe älterer Delegierter gestört, einer von ihnen so sehr, dass er die Schalte abbrechen wollte." CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann habe sich mittlerweile telefonisch bei ihm für den Vorfall entschuldigt. "Was nicht nötig war", sagte Hapke. "Für individuelles Fehlverhalten kann niemand etwas." Damit sei der Fall erledigt.

