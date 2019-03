Stand: 05.03.2019 22:19 Uhr

Fall Lügde: Erneut Durchsuchungen auf Campingplatz

Im Missbrauchsfall im Weserbergland hat die Polizei bei einer erneuten Durchsuchung auf dem Campingplatz in Lügde nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen zahlreiche Gegenstände sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld mit. Die gefundenen Gegenstände sind laut Polizei möglicherweise Beweismittel. Durchsucht wurden auch zwei Wohnungen. Bei einer Unterkunft handelt es sich den Angaben zufolge um eine Wohnung, in die der 56-jährige Hauptbeschuldigte auf Wunsch des Jugendamtes bald umziehen sollte.

USB-Stick in Sofa entdeckt

Bereits am Mittwoch vergangener Woche hatten Ermittler in der Behausung des 56-jährigen Hauptbeschuldigten nach Hinweisen gesucht. Dabei entdeckte ein Spürhund nach Angaben des Detmolder Oberstaatsanwalts Ralf Vetter einen in einem Sofa versteckten USB-Stick.

Behörden müssen Fehler einräumen

In Lügde waren über viele Jahre hinweg mindestens 31 Kinder missbraucht worden. Die drei Hauptverdächtigen, darunter ein Mann aus Stade, sitzen in Untersuchungshaft. Nach mehreren Pannen bei der Kreispolizei Lippe ermittelt nun die Polizei Bielefeld. Auch der Landkreis Hameln-Pyrmont musste Fehler in dem Fall einräumen. Sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Niedersachsen hat es wegen des Falls personelle Konsequenzen gegeben. Unter anderem wurde ein leitender Ermittler suspendiert.

