Fall Lügde: 16-Jähriger unter Tatverdacht

Im Missbrauchsfall von Lügde gibt es jetzt doch einen vierten Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen erst 16-jährigen Jungen. Nach Informationen des WDR wird dem jungen Mann der Besitz von kinderpornografischem Material vorgeworfen. Nach Angaben des Detmolder Oberstaatsanwalts Ralf Vetter sei dieses Material auf dem Campingplatz in Lügde entstanden. Der 16-Jährige wurde vernommen, befindet er sich aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Laut Behörde ist noch unklar, in welchem Verhältnis der Junge zu den drei tatverdächtigen Männern steht, die in U-Haft sitzen. Auch wissen die Ermittler bislang nicht, ob sich der Jugendliche persönlich auf dem Campingplatz in Lügde aufgehalten hat.

Steinheimer nicht verdächtigt

Zuvor gab es Verwirrungen um einen angeblichen weiteren Verdächtigen: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und weitere Medien hatten berichtet, dass ein Mann aus Steinheim in den Fall verwickelt sei. Er sollte im April 2018 eine damals 15-Jährige vergewaltigt haben. Oberstaatsanwalt Vetter entkräftet diese Berichte jedoch: Demnach habe die Mutter der 15-Jährigen zwar Anzeige erstattet und es sei auch ermittelt worden. Dabei herausgekommen sei allerdings nichts: Laut Vetter wurden die Ermittlungen eingestellt, weil es keinen hinreichenden Tatverdacht gab. Der Oberstaatsanwalt räumte allerdings die Wahrscheinlichkeit ein, dass sich der Mann und zwei der Tatverdächtigen kannten.

Polizeiwachen werden durchsucht

Aktuell wird die Suche nach verschwundenen Beweismitteln im Fall Lügde fortgesetzt. Das bestätigt die Polizei in Bielefeld. Es sei eine groß angelegte Suche in mehreren Polizeiwachen im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft in Detmold sind 155 CDs und DVDs verschwunden. Aufgefallen war das Abhandenkommen der diversen Datenträger als sie in einen extra eingerichteten Asservatenraum umgelagert werden sollten. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass die Beweismittel aufgrund nachlässigen Umgangs nicht mehr auffindbar sind. Auch ein Diebstahl ist aus Sicht der Behörde nicht auszuschließen.

Innenminister informiert über Stand der Ermittlungen

Heute Nachmittag will Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) bei einer Sondersitzung im nordrhein-westfälischen Landtag Auskunft über den aktuellen Stand der Ermittlungen geben. Am Donnerstag will sich der Niedersächsische Landtag auf Antrag von CDU und Grünen mit dem Fall befassen.

Leitender Ermittler supendiert

Erst vor einigen Tagen hatte es nach dem Verschwinden der Beweismittel personelle Konsequenzen gegeben. Ein leitender Ermittler wurde suspendiert. Der Landrat des Landkreises Lippe, Axel Lehmann (SPD), sprach von "eklatanten Fehlleistungen" bei der Polizei.

Vorwürfe auch gegen Jugendämter

In dem Missbrauchsfall sind bislang 31 Opfer im Alter von 4 bis 13 Jahren identifiziert, darunter sind auch Kinder aus Niedersachsen. Die drei Hauptverdächtigen, ein 56-Jähriger aus Lügde, ein 33-Jähriger aus Steinheim und ein 48-Jähriger aus Stade sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Ihnen wird schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen. Ermittelt wird zudem gegen drei weitere Verdächtige sowie gegen zwei Polizisten. Auch gegen die Jugendämter der Landkreise Hameln-Pyrmont und Lippe sind Vorwürfe laut geworden. Es wird untersucht, ob Mitarbeiter ihre Fürsorgepflicht verletzt haben.

