Stand: 08.05.2023 16:04 Uhr Fahrradfahrerin bei Unfall in Hannover schwer verletzt

In Hannover ist am Montagmorgen eine 21-Jährige bei einem Unfall im Stadtteil Bult schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau mit ihrem Fahrrad an der Stadtbahnhaltestelle "Kinderkrankenhaus auf der Bult" die Straße überqueren, als ein 42-Jähriger mit seinem Auto trotz Rotlicht weiterfuhr und die junge Frau erfasste. Die 21-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 bei der Polizei zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.05.2023 | 06:30 Uhr