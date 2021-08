Stand: 25.08.2021 07:50 Uhr Fahrrad-Demo gegen Ausbau des Südschnellweges in Hannover

Autofahrer müssen sich am Freitagnachmittag auf Probleme in Hannover einstellen. Das Aktionsbündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs hat zu einer Fahrrad-Demo aufgerufen. Losgeradelt wird am Waterlooplatz - von dort aus geht es durch die Stadt und über den Südschnellweg. Das Bündnis setzt sich dafür ein, dass der Südschnellweg im Gebiet der Leinemasch höchstens in der bestehenden Breite erneuert wird - mit dabei ist unter anderem der Verein Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC).

Weitere Informationen Protest gegen Ausbau des Südschnellweges in Hannover Rund 3.000 Menschen beteiligten sich laut ADFC am Sonntag an der Fahrrad-Demo. Die Aktion wurde von OB Onay unterstützt. mehr Mahnwache gegen Südschnellweg in Hannover Klimaschützer und Radfahrer rufen zum Protest gegen den Ausbau der Trasse auf. Grund: Der Südschnellweg werde zu breit.

