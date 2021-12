Stand: 02.12.2021 08:22 Uhr Fahrrad-Aktionsplan: Wie in Hannover mehr Menschen umsatteln

25 Prozent aller Verkehrsteilnehmer in Hannover sollen Fahrradfahrer sein. Dieses Ziel haben sich die Rathausverantwortlichen bis 2026 gesetzt. Unterstützt werden sie dabei vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC), dessen Mitglieder einen Aktionsplan erarbeitet und ihn am Mittwoch dem Bauausschuss übergeben haben. Sie plädieren für noch mehr Velorouten, noch attraktivere und sicherere Fahrradstraßen, mehr Radparkplätze und einen weitgehend autofreien City-Radring. Das Hauptverkehrsstraßen-Netz müsse auf ein "zwingend erforderliches Maß reduziert werden" und auf den meisten Straßen müsse Tempo 30 gelten, fordert der ADFC. Auch die beim Fahrrad-Klima-Test am negativsten bewerteten Punkte müssen nach Ansicht des Verbands geändert werden: Ampeln sollten stärker nach Bedürfnissen des Radverkehrs geschaltet werden, Baustellen nur noch eingerichtet werden, ohne Radfahrende weiträumig umzuleiten und es sollten mehr Kontrollen von Falschparkern auf Radwegen oder an Einmündungen gemacht werden, so die weiteren Forderungen.

