Stand: 31.03.2024 08:14 Uhr Fahrgeschäfte und Feuerwerk: Hannover feiert Frühlingsfest

In Hannover hat am Samstag das Frühlingsfest begonnen. Das dreiwöchige Volksfest lockt jedes Jahr mehrere Hunderttausend Menschen auf den Schützenplatz. Besucherinnen und Besucher können unter anderem 15 Großfahrgeschäfte, darunter Riesenrad, Achterbahn und Geisterbahn, nutzen. Neu dabei ist in diesem Jahr eine Wildwasserbahn mit Stromschnellen und Wasserfällen. Mittwochs kosten Fahrten mit den Fahrgeschäften teilweise nur die Hälfte. An den Freitagen gibt es in den Abendstunden ein Feuerwerk. Das bis zum 21. April dauernde Frühlingsfest in Hannover gilt als eines der größten Feste seiner Art in Norddeutschland. Rund 180 Schausteller und Gastronomiebetriebe sind vor Ort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.03.2024 | 15:00 Uhr