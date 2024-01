Stand: 18.01.2024 19:55 Uhr Fahrerflucht im Parkhaus? Frau stirbt an ihren Verletzungen

Eine Frau ist in einem Parkhaus in Hannover schwer verletzt gefunden worden und kurz darauf in einem Krankenhaus gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass die 68-Jährige am Donnerstag von einem Auto angefahren wurde. Das hätten Spuren ergeben, so die Beamten. Demnach hatte die Feuerwehr am Mittag eine hilflose Person mit Kopfverletzung gemeldet. Rettungskräfte mussten die 68-Jährige reanimieren. Im Krankenhaus erlag sie dann aber ihren Verletzungen. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Wer Hinweise zum Unfallhergang hat, soll sich unter der Telefonnummer (0511) 10 91 888 melden.

