Stand: 30.03.2022 07:57 Uhr Fahrer von Kleintransporter verunglückt tödlich auf A7

Ein 21-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 nahe Hannover tödlich verunglückt. Der Mann fuhr mit einem Kleintransporter auf Höhe der Anschlussstelle Laatzen auf einen Lastwagen auf, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision wurde das Führerhaus des Kleintransporters komplett zerstört und der 21-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den jungen Mann aus dem Autowrack, ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik. Dort erlag er noch am Abend seinen Verletzungen. Für die Dauer des Rettungseinsatzes war die Autobahn gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 1888 zu melden

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.03.2022 | 07:30 Uhr