Stand: 29.01.2023 10:24 Uhr Fahrer verliert Kontrolle und rast in Tankstellen-Zapfsäulen

In der Nacht zu Sonntag wollte ein 59-jähriger Autofahrer in Hildesheim auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, verlor er dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Zapfsäulenreihe der Tankstelle. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls so stark verschoben, dass sie gegen einen abgestellten Pkw prallte, in dem drei Personen saßen. Das Auto wurde stark beschädigt. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen leicht verletzt. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

