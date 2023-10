Stand: 06.10.2023 22:26 Uhr Fahndung mit Foto: Unbekannter beklaut Senioren in Supermärkten

Ein unbekannter Mann steht im Verdacht, in mindestens drei Fällen Senioren in Supermärkten in Burgdorf und Uetze (Region Hannover) die Geldbörsen gestohlen zu haben. Die Taten ereigneten sich laut Polizei im April und Juli. Opfer wurden demnach eine 79-Jährige, mit deren EC-Karte der Mann zwei Mal Geld abgehoben haben soll. Auch einem 83-Jährigen soll der Mann die Geldbörse gestohlen haben. Darüber hinaus bestehe der Verdacht, dass der Mann noch weitere Taten begangen haben könnte. Gegen ihn wird wegen gewerbsmäßigen Taschendiebstahls mit anschließenden Verwertungstaten ermittelt. Wer den Mann anhand der Bilder erkennt oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05136) 88 61 41 15 bei der Polizei in Burgdorf zu melden.

