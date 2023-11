Stand: 23.11.2023 13:08 Uhr Fahndung mit Foto: Polizei sucht unbekannten Einbrecher

Die Polizei Hildesheim sucht einen Mann, der zwischen März und Juni insgesamt dreimal in Restaurants in der Hildesheimer Innenstadt eingebrochen ist. Sie hat jetzt Fotos veröffentlicht und nimmt unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 Hinweise entgegen. Der Gesuchte drang laut Polizei zweimal in ein Restaurant in der Scheelenstraße ein und erbeutete in beiden Fällen Geld. Der dritte Einbruch war in einem Gastro-Betrieb in der Andreas-Passage. Auch hier stahl der Täter laut Polizei Geld.

