Stand: 20.02.2025 15:59 Uhr Fahndung mit Foto: Polizei sucht Räuber nach Überfall auf Kiosk

Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Kiosk-Räuber in Hannover. Nach bisherigen Erkenntnissen überfiel der unbekannte Mann am 30. Januar einen Kiosk im Stadtteil Linden. Am frühen Morgen soll er eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben, so die Polizei. Der Unbekannte sei anschließend mit der Beute geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Der Mann wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

