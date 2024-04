Fachkräftemangel: Fahrrad-Werkstätten suchen dringend Personal Stand: 10.04.2024 13:58 Uhr Dirk Fastabend könnte in seiner Fahrradwerkstatt in Hannovers Innenstadt rund um die Uhr arbeiten. Sein Auftragsbuch ist voll. Wer jetzt bei ihm eine Inspektion anmeldet, kommt frühestens im Juli dran.

von Annicka Erdmann

Zwei bis drei Fachkräfte würde er sofort einstellen. Werkstatträume hat er nämlich genug. Doch Fastabend nutzt sie jetzt als Lager, weil niemand mehr Fahrradmechaniker oder -mechanikerin werden möchte. Zu wenig gesellschaftliche Anerkennung und vor allem zu wenig Geld. Sein letzter Mechaniker wechselte zur Feuerwehr. Auch wegen des höheren Gehalts: 5.000 Euro pro Monat, so Uwe Fastabend, müsse man künftig wohl bieten - doch das könne sich keine Werkstatt leisten.

Fachkräftemangel bringt Fahrradbranche an die Grenze

Kein hannoversches oder niedersächsisches Phänomen: Bundesweit fehlen Fachkräfte in den Fahrradwerkstätten. 800 werden jedes Jahr zwar ausgebildet, gebraucht werden aber 8.000. Der Verband für Fahrradwerkstätten, Verbund Fahrrad und Service e.V. in Marburg (VSF), bietet seit wenigen Jahren Kurse. Thema: Effizienteres Arbeiten in den Werkstätten. Heißt: hochqualifizierte Mechaniker sollten keine Disponenten- oder Hilfstätigkeiten erledigen.

Notfallreparaturen sind täglich einkalkuliert

Mit kaputten Bremsen werde niemand zurück auf die Straße geschickt, so der 58-Jährige. Doch immer häufiger kämen Kunden, die nicht mal allein Luft aufpumpen könnten oder deren Räder noch nie eine Inspektion erlebt hätten. Wer bei ihm gekauft habe, bekomme auch bevorzugt Termine. 4.000 bis 5.000 Euro gebe seine Kundschaft im Schnitt für ein E-Bike bei ihm aus. Entsprechender Service werde da erwartet. Kunden, die Billig-Räder im Internet kauften, müssten sich da hinten anstellen. Nicht nur bei ihm.

Seit Corona: Mehr Quereinsteiger in den Werkstätten

Seit der Corona-Pandemie hält der Fahrrad-Boom an. Zudem bieten immer mehr Arbeitgeber Fahrrad-Leasing an. Goldgräber-Stimmung liege in der Luft, so Dirk Fastabend. Das Fahrrad sei längst Teil der Verkehrswende. Um dem gerecht zu werden, müsse sowohl mehr ausgebildet als auch mehr Werbung für den Beruf gemacht werden. Der VSF arbeitet auch an einem neuen Konzept: Quereinsteiger-Ausbildung. Damit könne die Lücke schneller geschlossen werden. Denn noch mindestens zwei Jahre, so die Rechnung des VSF, werde der Fachkräfte-Engpass in der Fahrradbranche noch andauern.