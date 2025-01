FDP-Wahlkampf: Christian Lindner tourt durch Niedersachsen Stand: 14.01.2025 17:15 Uhr Vor der Bundestagswahl am 23. Februar ist der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Dienstag in Niedersachsen unterwegs gewesen. Der ehemalige Bundesfinanzminister warb unter anderem in Hannover für seine Partei.

Gegen 13.30 Uhr startete am Kröpcke in der Innenstadt von Hannover die Veranstaltung der FDP. Auch Christian Dürr, Robert Rheinhardt-Klein und FDP-Landesvorsitzender Konstantin Kuhle wurden dort erwartet, wie die FDP auf ihrer Webseite zuvor mitgeteilt hatte. Nach seinem Auftritt in Hannover ging es weiter nach Braunschweig. Am Vormittag war Lindner in Osnabrück zu Gast gewesen. Oldenburg und Lüneburg standen am Montag auf dem Programm.

Lindner wurde als Bundesfinanzminister entlassen

Anfang November hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Lindner als Bundesfinanzminister entlassen. Daraufhin endete auch das Dreierbündnis der SPD, Grünen und FDP. Im Bundestagswahlkampf werben die Liberalen unter dem Motto "Alles lässt sich ändern" für Stimmen.

