Stand: 16.04.2025 19:16 Uhr Eystrup: Rettungskräfte finden Toten nach Brand in Wohnhaus

Bei Löscharbeiten nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Eystrup (Landkreis Nienburg) hat die Polizei einen toten Mann entdeckt. Wie die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg am Mittwoch mitteilte, befand sich der Leichnam in der Dachgeschosswohnung. Das Feuer war den Angaben zufolge am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Dachgeschoss ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der obere Bereich bereits in Flammen gestanden. Weitere Hausbewohner wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Das Gebäude sei derzeit unbewohnbar. Der Schaden liege im mittleren sechsstelligen Bereich, so die Polizei. Hinweise auf Brandstiftung gibt es demnach nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min