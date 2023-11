Stand: 07.11.2023 10:39 Uhr Expo 2000-Gelände: Hannover will Deutschen Pavillon verkaufen

Der Deutsche Pavillon auf dem ehemaligen Expo-Gelände in Hannover könnte zu neuem Leben erwachen. Die bene Stiftung möchte das zentrale Gebäude der Expo 2000 kaufen und in dem Pavillon dann unter anderem Kunst ausstellen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) freut sich, dass der Deutsche Pavillon eine vielversprechende Zukunft vor sich habe. Die Stiftung zeigt schon seit längerem Interesse an dem Gebäude. Die lokale Politik muss dem Kauf des Deutschen Pavillons durch die bene Stiftung noch zustimmen.

