Stand: 09.10.2021 12:49 Uhr Explosion in Hemmingen: Ein Mensch lebensgefährlich verletzt

Bei einer schweren Explosion auf einem Campingplatz in Hemmingen (Region Hannover) ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Nach Polizeiangaben ereignete sich die Explosion am Sonnabendvormittag in einem kleinen Ferienhaus im Ortsteil Arnum. Die genaue Ursache dafür ist noch unklar. Die Polizei ist mit Spezialisten vor Ort, um diese Frage zu klären. Durch die Wucht der Explosion wurde das Ferienhaus vollständig zerstört.

