Explosion bei Conti in Hannover: Großeinsatz, mehrere Verletzte Stand: 06.03.2025 12:57 Uhr Auf dem Gelände des Automobilzulieferers Continental in Hannover hat es eine Explosion gegeben. Mehrere Menschen wurden laut Polizei verletzt. Die Feuerwehr sichert unter anderem die Fassade.

In einer oberen Etage des Werks im Stadtteil Vahrenwald explodierte am Vormittag ersten Polizeiangaben zufolge ein Kessel. Die Druckwelle habe umliegende Fensterscheiben bersten lassen. Mehrere Personen wurden demnach durch Splitter verletzt. Die Feuerwehr berichtete von sieben Untersuchten, von denen einige leicht verletzt seien. Zunächst hatte die Feuerwehr einen sogenannten Massenanfall an Verletzten (MANV) ausgelöst, ging also von mehr Verletzten aus.

Feuerwehr untersucht Schäden an Conti-Gebäude

Einsatzkräfte untersuchen und sichern den Angaben zufolge derzeit die Fassade des Gebäudes. Die Philippsbornstraße ist während des Einsatzes zwischen Vahrenwalder Straße und Kopernikusstraße gesperrt.

