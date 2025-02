Stand: 05.02.2025 16:30 Uhr Experten suchen auf Schulgelände in Hameln nach Bomben

Für rund 400 Schülerinnen und Schüler der Basberg- und der Niels-Stensen-Schule in Hameln verzögert sich der Schulstart nach den Zeugnisferien. Sie konnten am Mittwoch nicht in ihre Klassenräume zurückkehren. Grund sei die Suche nach Bombenblindgängern auf dem Schulgelände, teilte die Stadt Hameln mit. Schüler, die zu Hause betreut werden können, bekämen von den Lehrkräften Materialpakete. Alle anderen würden vormittags im Schulzentrum Nord betreut werden. Die Einschränkungen gelten den Angaben zufolge bis einschließlich Freitag. Seit Montag suchen Expertinnen und Experten an drei Verdachtspunkten nach Blindgängern, so die Stadt. Auf dem Schulhof und auf dem Sportplatz müssen den Angaben zufolge zahlreiche tiefe Bohrlöcher angelegt werden. Der sandige Boden erschwere die Arbeiten, heißt es von der Stadt. Noch schwieriger ist es den Angaben zufolge an einer weiteren Stelle: Diese liege unter einem Verbindungsbau und sei extrem schwer zugänglich.

