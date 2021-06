Experten halten Ex-Giftmülldeponie Münchehagen für sicher Stand: 30.06.2021 14:00 Uhr Die stillgelegte Giftmülldeponie Münchehagen in Rehburg-Loccum ist auch bei weniger Kontrollen noch sicher - zu der Einschätzung kommt ein Gremium aus Vertretern des Umweltministeriums und der Region.

Im vergangenen Jahr war die Zahl der Grundwasser-Messstellen verringert worden - auch um Kosten zu sparen. Es sei trotzdem sicher, dass aus der Deponie keine Schadstoffe ausgetreten seien, so der Vorsitzende des Gremiums Meinfried Striegnitz. Die stillgelegte Giftmülldeponie Münchehagen war eine der gefährlichsten Altlasten in Niedersachsen. Von 1968 bis 1984 waren hier mehr als 400.000 Tonnen Sonderabfälle unsachgemäß entsorgt worden. Mit Millionen-Aufwand wurde die Deponie dann mit einer 30 Meter tiefen Mauer umfasst und abgedichtet.

Hohe Kosten für Überwachung

400.000 Euro pro Jahr kosten bisher die verschiedenen Kontrollmaßnahmen an der Deponie. So wird zum Beispiel das austretende Gas permanent aufgefangen und gereinigt. Das Land würde die Kosten gern reduzieren, denn Experten gehen davon aus, dass die Deponie wahrscheinlich noch Jahrzehnte - wenn nicht gar Jahrhunderte - überwacht werden muss. Bisher sei noch nicht klar, wie stark die jährlichen Kosten gesenkt werden könnten, so Striegnitz. Ob weniger Kontrolle funktioniere, werde noch zwei Jahre lang ausprobiert. Dann werde das Bewertungsgremium Bilanz ziehen und entscheiden, wie es mit der Deponie weitergehe.

