Stand: 05.07.2021 14:51 Uhr Experten beseitigen 111 Tonnen Kampfmittel in Niedersachsen

Die Experten des Kampfmittelräumdienstes haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen rund 111 Tonnen Kampfmittel aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg geborgen und entsorgt. Vieles davon sei in den Großstädten Hannover, Braunschweig und Osnabrück entdeckt worden, teilte das Innenministerium mit. Aber auch in der niedersächsischen Nordsee wurden rund 7,35 Tonnen Weltkriegsmunition gefunden - und damit fast das Zehnfache des Gesamtgewichts von 2019, so das Ministerium. Die Nordsee sei vor allem durch den Bau von Offshore-Windparks und den Ausbau von Kabeltrassen verstärkt in den Fokus der Kampfmittelräumer gerückt, heiß es. Laut Jahresbericht war der Kampfmittelbeseitigungsdienst im Jahr 2020 mehr als 1.100 Mal im Einsatz. 2019 hatten die Spezialkräfte bei gut 900 Einsätzen insgesamt 133 Tonnen Kampfmittel beseitigt. Bis Anfang dieses Jahrels konnten sie laut Ministerium wegen der Pandemie nur eingeschränkt arbeiten.

