Experten-Treffen: Welche Bahnstrecken werden reaktiviert? Stand: 11.04.2023 13:55 Uhr Niedersachsens Landesregierung will alte Bahnstrecken wieder in Betrieb nehmen. Im Wirtschaftsministerium in Hannover trifft sich dazu heute das erste Mal ein Lenkungskreis.

Laut einem Antrag der Grünen setzt sich der Lenkungskreis aus Landtagsabgeordneten, Mitgliedern des Nahverkehrsbündnisses und Expertinnen und Experten zusammen. Der Lenkungskreis soll evaluieren, welche Bahnlinien überhaupt für eine Reaktivierung in Frage kommen. 2013 waren in einem früheren Verfahren bereits 28 Strecken in die engere Auswahl gekommen. An diesem Punkt will der Lenkungskreis nach Informationen des NDR in Niedersachsen heute ansetzen. Kriterien für die Reaktivierung einzelner Strecken könnten zum einen die zu erwartenden Kosten sein, aber auch Prognosen dazu, wie viele Fahrgäste die Verbindungen nutzen würden. Ende März hatte das Landtags-Plenum aus SPD, Grünen, CDU und AfD einen Antrag der Grünen für ein neues Reaktivierungsprogramm von Bahnstrecken einstimmig angenommen.

Verfahren von 2013: Diese Bahnstrecken könnten reaktiviert werden

Aurich - Abelitz

Bederkesa - Bremerhaven-Speckenbüttel

Braunschweig - Harvesse

Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck

Celle - Soltau

Celle - Beckedorf (- Munster)

Esens - Bensersiel

Eystrup - Syke

Friesoythe - Cloppenburg

Holzhausen - Bohmte

Lüneburg - Bleckede

Lüneburg - Soltau

Maschen - Buchholz

Meppen - Essen (Oldenburg)

Norden - Dornum (- Esens)

Nordenham-Blexen - Nordenham

Ocholt - Sedelsberg (in Kombination mit Friesoythe - Cloppenburg)

Rinteln - Stadthagen

Rotenburg - Bremervörde

Salzgitter Bad - Salzgitter-Lebenstedt - Peine

Salzgitter-Lebenstedt - Salzgitter-Fredenberg

Stade - Hesedorf (in Kombination mit Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck)

Westerstede - Ocholt

Winsen (Luhe) - Hützel (- Soltau)

Wunstorf - Bokeloh - Steinhude

Zeven - Tostedt

Auch die Strecken Einbeck-Salzderhelden - Einbeck und Bad Bentheim - Neuenhaus waren ursprünglich in der Liste enthalten. Sie wurden jedoch bereits 2018 beziehungsweise 2019 reaktiviert.

Fahrgastverband Pro Bahn hat klare Favoriten

Für den Fahrgastverband Pro Bahn wäre die Strecke Aurich - Abelitz von besonderem Interesse. Laut Pro Bahn fahren dort seit Jahren Güterzüge des Windkraftanlagenbauers Enercon. Enercon selbst und ein Verein hätten die Strecke reaktiviert, der Zug dürfe maximal Tempo 25 fahren, so Pro Bahn. Würde die Strecke für den Personenverkehr zugelassen werden, müssten Larmschutzwände gebaut und Bahnübergänge sicherer gemacht werden. Der Vorsitzende von Pro Bahn, Malte Diehl, schlägt deshalb vor, auf dieser Strecke den Zug als Straßenbahn fahren zu lassen. Das ginge mit einfacheren Regeln. Zwei weitere favorisierte Strecken von Pro Bahn: Nordenham-Blexen - Nordenham und Friesoythe - Cloppenburg.

Sozialverband Deutschland mahnt Tempo an

Der Sozialverband Deutschland in Niedersachsen (SoVD), der nach eigenen Angaben ebenfalls am Lenkungskreis beteiligt ist, fordert unterdessen mehr Tempo bei der Reaktivierung. Es sei in den vergangenen Jahren nichts passiert, so die Kritik. Die Menschen auf dem Land seien auf gut getaktete und barrierefreie Bahnen angewiesen, sagte Bernd Skoda, Beauftragter für Barrierefreiheit beim SoVD in Niedersachsen. Die Realität sehe aber anders aus. Das Schienennetz habe 1994 noch 44.600 Kilometer umfasst, mittlerweile seien davon nur noch 38.400 Kilometer übrig.

