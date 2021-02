Stand: 16.02.2021 07:37 Uhr Ex-Partnerin erstochen: Prozessauftakt gegen 59-Jährigen

Ein 59-Jähriger aus Bad Pyrmont muss sich von heute an wegen Mordes vor dem Landgericht Hannover verantworten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Mann soll im August vergangenen Jahres seine frühere Lebensgefährtin auf einer Landstraße erstochen haben. Die 42-Jährige hatte zuvor wegen häuslicher Gewalt Zuflucht in einem Frauenhaus gesucht. Nach der Messerattacke starb die Frau noch am Tatort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.02.2021 | 06:30 Uhr