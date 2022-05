Ex-Kanzler Schröder will nicht in den Gazprom-Aufsichtsrat Stand: 24.05.2022 21:01 Uhr Altkanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder will nicht in den Aufsichtsrat des russischen Energiekonzerns Gazprom. Auf die Nominierung habe er schon vor längerer Zeit verzichtet.

Das schrieb Schröder am Dienstagabend im Karrierenetzwerk LinkedIn. "Dieses habe ich dem Unternehmen auch mitgeteilt. Insofern wundere ich mich über heute neu erschienene anderslautende Berichte." Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge hatte Gazprom Schröders Nominierung noch einmal bekräftigt, nachdem der SPD-Politiker bereits im Februar dafür vorgeschlagen worden war.

VIDEO: Altkanzler Schröder verlässt Aufsichtsrat bei Rosneft (20.05.2022) (3 Min)

Schröder gibt Rosneft-Aufsichtsratsposten ab

Erst in der vergangenen Woche hatte der SPD-Politiker seinen Posten im Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft aufgegeben. Er hatte mitgeteilt, dass es ihm nicht möglich sei, sein Mandat in dem Gremium zu verlängern. Schröder steht nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wegen seiner Freundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und seinem Engagement in russischen Staatsunternehmen in der Kritik.

Schröder verliert Privilegien

Am vergangenen Donnerstag sprach sich das EU-Parlament mehrheitlich für EU-Sanktionen gegen Schröder aus. Und der Haushaltausschuss des Bundestages stimmte dafür, Schröder einige Privilegien abzuerkennen. So soll sein staatlich finanziertes Büro in Berlin "ruhend" gestellt werden. Dagegen geht Schröder aber offenbar vor. Auch sind in den vergangenen Monaten mehr als ein Dutzend Anträge auf Parteiausschlussverfahren gegen das SPD-Mitglied Schröder eingegangen.

