Stand: 01.02.2021 07:16 Uhr Ex-Bundesverfasssungsrichter Mahrenholz gestorben

Der frühere Bundesverfassungsrichter Ernst Gottfried Mahrenholz ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits in der vergangenen Woche in Hannover im Alter von 91 Jahren. Der Jura-Professor war bis zum Ruhestand 1994 Richter in Karlsruhe. Seine politische Laufbahn begann der Sozialdemokrat als persönlicher Referent des ersten niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf (SPD). Mahrenholz hatte neben zahlreichen politischen Ämtern viele weitere inne. Unter anderem war er von 1965 bis 1970 Direktor des NDR Funkhauses in Hannover.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.02.2021 | 07:30 Uhr