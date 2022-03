Stand: 09.03.2022 18:08 Uhr Evangelische Landeskirchen verlieren weiter Mitglieder

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers hat im vergangenen Jahr rund 58.000 Mitglieder verloren - durch Sterbefälle und Kirchenaustritte. Sie bleibt aber die größte Landeskirche in Deutschland. Ende vergangenen Jahres gehörten der Kirche rund 2,4 Millionen Menschen an. Ende 2020 waren es noch 2,42 Millionen - ein Rückgang um rund 2,4 Prozent. Einen ähnlichen prozentualen Verlust verzeichnet die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe - sie verlor 1.200 Mitglieder. Die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig hat im vergangenen Jahr rund drei Prozent ihrer Mitglieder verloren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.03.2022 | 06:30 Uhr