Stand: 06.05.2021 19:58 Uhr Evangelische Kirche beginnt Synodentagung in Hannover

Die Frühjahrstagung des Kirchenparlaments der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat am Donnerstagabend mit einem Gottesdienst in der Herrenhäuser Kirche in Hannover begonnen. Im Mittelpunkt der Tagung der Synode steht die Wahl eines neuen Präses, der dem Parlament in den kommenden sechs Jahren vorsteht. Die FDP-Politikerin Irmgard Schwaetzer (79), die dieses Amt seit November 2013 innehat, steht für eine neue Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Die Wahl findet am Sonnabend statt. Außerdem konstituiert sich auf der Tagung das neue Kirchenparlament mit seinen 128 Synodalen, die aus den 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland stammen.Wegen der Corona-Pandemie wurde der Gottesdienst am Donnerstag digital übertragen. Auch die Synodentagung wird online organisiert.

